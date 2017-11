AS Roma gewinnt Derby gegen Lazio

Stellte die Weichen im Derby für die AS Roma mit seinem Tor zum 2:0 auf Sieg: der Belgier Radja Nainggolan © KEYSTONE/EPA ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

Die AS Roma feiert in der 13. Runde der Serie A einen prestigeträchtigen Sieg. Sie gewinnt das Derby gegen das davor besser klassierte Lazio 2:1.Bislang hatte es in dieser Saison einzig Leader Napoli geschafft, Lazio zu bezwingen.