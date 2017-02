AS Roma holt sich Rang 2 zurück

Verschoss erst einen Penalty und traf später zum 2:0 in Crotone: Roma-Stürmer Edin Dzeko © KEYSTONE/EPA ANSA/ALBANO ANGILLETTA

Die AS Roma erobert sich den 2. Rang in der Serie A zurück. Das 2:0 in Crotone ist der sechste Sieg aus den letzten sieben Spielen.In fünf dieser erfolgreichen Spiele blieben die Römer ohne Gegentor.