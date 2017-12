AS Roma kassiert blamable Heimniederlage

Edin Dzeko scheiterte vom Penaltypunkt © KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI

Die AS Roma mischt im Frühjahr nicht mehr in drei Wettbewerben mit. Der Champions-League-Achtelfinalist und Vierte der Serie A und scheiterte im italienischen Cup am FC Torino.Ohne zahlreiche Stammkräfte verloren die Römer zuhause 1:2.