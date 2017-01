AS Roma knapp hinter Juventus Turin

Liess mit der AS Roma in Genua Federn: Trainer Luciano Spalletti © KEYSTONE/EPA ANSA/SIMONE ARVEDA

Die AS Roma gibt in der 22. Runde der Serie A Punkte ab. Nach dem 2:3 bei Sampdoria Genua liegen die zweitklassierten Römer vier Punkte hinter Juventus zurück. Juve hat allerdings eine Partie weniger absolviert als die AS Roma.