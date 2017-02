Aserbaidschanischer Präsident Aliyev ernennt seine Ehefrau zur Vize

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev mit seiner neu ernannten Vize-Präsidentin und Gattin Mehriban Aliyev (Archiv) © KEYSTONE/AP/IVAN SEKRETAREV

Der autoritär regierende Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, hat seine Frau Mehriban zu seiner Stellvertreterin ernannt. Aliyev habe seine 52-jährige Ehefrau bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates am Dienstag in Baku in ihrer neuen Funktion vorgestellt.