Assad bietet Rebellen Amnestie im Gegenzug für Waffenabgabe

Nicht müde: Syriens Präsident Baschar al-Assad will Militanten eine Chance geben. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA SANA/SANA HANDOUT

Die jüngst in Syrien eingerichteten Schutzzonen bieten nach Worten von Präsident Baschar al-Assad für Rebellen die Möglichkeit zur Amnestie. Erstes Ziel der Zonen sei der Schutz von Zivilisten, sagte Assad in einem am Donnerstag ausgestrahltem TV-Interview.