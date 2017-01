«Assassin’s Creed» entthront «Rogue One»

Martialisch: Michael Fassbender als Callum Lynch in "Assassin's Creed" - am Neujahrswochenende der meistgesehene Film in der Schweiz. (Archivbild) © KEYSTONE/AP 20th Century Fox/KERRY BROWN

Die Videospiel-Adaption «Assassin’s Creed» hat am Neujahrswochenende einen Top-Start in den Schweizer Kinos hingelegt: Er verdrängte «Rogue One: A Star Wars Story» in der Deutschschweiz vom Spitzenplatz, obwohl der Vorwochenerste in doppelt so vielen Kinos lief.