Ebenezer Assifuah (rechts) wechselt in die Ligue 2 © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Ebenezer Assifuah wechselt per sofort von Sion in die Ligue 2 zum Mittelfeldklub Le Havre. Der aktuell mit Ghana am Afrika-Cup engagierte Assifuah spielte seit 2013 für die Walliser, mit denen er 2015 die Cup-Trophäe gewann.