Asylbewerber in Asylunterkunft erstochen

Die Neuenburger Polizei konnte den mutmasslichen Täter rasch verhaften. (Symbolbild) © KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO

Ein 43-jähriger Kongolese ist am Dienstagabend in einer Neuenburger Asylunterkunft erstochen worden. Der mutmassliche Täter – ein 36-jähriger Georgier – wurde von der Polizei noch am gleichen Abend verhaftet.