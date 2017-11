Asylbewerber stürzt in den Tod

Der 20-jährige Afghane hat Mitbewohner im Ausreisezentrum Flüeli mit einem Messer bedroht, darauf wurde die Kantonspolizei Graubünden aufgeboten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, trafen sie den Mann im Freien an.

Der Afghane drohte damit, sich das Leben zu nehmen, deshalb forderte die Polizei ärztliche Unterstützung an. Anschliessend rutschte der Mann aus und stürzte um 21.45 Uhr rund 200 Meter über eine Felswand in den Wald ab. Die Rega fand den Toten während eines Suchflugs in der Nacht und barg ihn am Freitagvormittag.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat ein Verfahren eingeleitet.

(Kapo GR/red.)