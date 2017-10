Ein Drittel weniger Asylgesuche

Ein Asylsuchender zeigt einem Betreuer auf einer Karte auf seinem Smartphone sein Heimatland. Bisher wurden in diesem Jahr so wenig Asylgesuche verzeichnet wie seit zehn Jahren nicht mehr. (Archivbild) © Keystone/Gaëtan Bally

In der Schweiz sind in diesem Jahr bisher so wenig Asylgesuche gestellt worden wie seit sieben Jahren nicht mehr. Im dritten Quartal respektive im Monat September betrug der Rückgang rund ein Drittel.