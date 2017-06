Asylsuchende sollen in Bauarbeiter-Wohncontainer

Der Kanton Bern kann 88 Wohncontainer auf dem Boezingenfeld in Biel vorübergehend als Unterkunft für Asylsuchende nutzen. Die Container sollen Platz für rund 200 Asylsuchende bieten.(KEYSTONE/Marcel Bieri) © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Der Kanton Bern will in Biel 88 Wohncontainer, in denen bis vor kurzem Bauarbeiter lebten, als Asylunterkunft nutzen. Bis zu 200 Asylsuchende sollen befristet auf drei Jahre in den Containern Platz finden.