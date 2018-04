Asylsuchende gehen aufeinander los

Die Polizei traf am Dienstag gegen 19.30 Uhr am Bahnhof Altstätten fünf Algerier und ein Tunesier im Alter zwischen 20 und 44 Jahren an. Zwei der Algerier mussten nach der Schlägerei medizinisch versorgt und ins Spital gebracht werden. Einer davon wurde von der Polizei auf dem Boden liegend angetroffen. Er wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Gemäss der Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen ist bei Prügelei viel Blut geflossen.

Keiner der Beteiligten wurde ernsthaft verletzt, bei allen wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.

(red.)