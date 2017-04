War in Spiel 3 Atlantas Topskorer: Paul Millsap mit 29 Punkten © KEYSTONE/AP Atlanta Journal-Constitution/CURTIS COMPTON

Den Atlanta Hawks gelingt in den NBA-Playoff-Achtelfinals gegen Washington in Spiel 3 mit dem 116:98 der erste Sieg. In der Serie führen die Wizards noch mit 2:1 Siegen.Atlantas Heimtriumph in der Nacht auf Sonntag war ungefährdet.