Atlanta gewinnt ohne Sefolosha

Damit scheinen die Hawks den Tritt nach einer sieben Spiele andauernden Niederlagenserie definitiv wieder gefunden zu haben. Nach dem 95:91-Heimerfolg am Vortag gegen die Phoenix Suns feierten die Hawks in Philadelphia bereits den zweiten Sieg in Folge. Matchwinner war Center Dwight Howard mit 22 Punkten und 20 Rebounds.

Im Kampf um einen Platz in den Playoffs liegt Atlanta weiterhin auf Platz 5 in der Eastern Conference. Die Reserve auf den Playoff-Strich beträgt sieben Runden vor Schluss vier Siege.

Sefolosha fehlte beim Gastspiel in Philadelphia zum dritten Mal in Folge wegen einer Leistenverletzung.

(SDA)