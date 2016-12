Thabo Sefolosha geboxt und gefeiert

Gratulation unter den Hawks: Kent Bazemore (links) und Thabo Sefolosha © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

Nach einer Niederlagenserie scheinen sich die Atlanta Hawks in der NBA aufzufangen. Dank einem Sieg 102:98-Sieg nach Verlängerung über die New York Knicks gleichen sie ihre Bilanz auf 16:16 aus. Thabo Sefolosha war in der wichtigsten Szene des Abends buchstäblich im Mittelpunkt.