Atlanta Hawks mit erstaunlicher Wende

Erzwang mit seinem Wurf die Verlängerung: Atlantas Paul Millsap (im schwarzen Dress) © KEYSTONE/FR155163 AP/STEVE DYKES

Im mutmasslich letzten Spiel ohne den verletzten Schweizer Thabo Sefolosha zeigen die Atlanta Hawks Charakter. In Portland drehen sie in der Verlängerung eine verloren geglaubte Partie. Paul Millsap rettete Atlanta mit der Schlusssirene überhaupt in die Verlängerung (97:97).