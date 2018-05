Der UEFA-Disziplinarausschuss verurteilte den Europa-League-Finalisten Atlético ausserdem zu 10’000 Euro Strafe, da Fans Gegenstände auf das Spielfeld geworfen hatten.

Ein Spiel seiner Sperre hat Simeone bereits beim Rückspiel gegen Arsenal am Donnerstag abgesessen. Der Argentinier jubelte auf der Tribüne über den 1:0-Sieg, der seinem Team den Final-Einzug brachte. In der Partie am 16. Mai in Lyon gegen Olympique Marseille wird Simeone ebenfalls nicht an der Seitenlinie stehen dürfen.

(SDA)