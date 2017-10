Attentäter von Las Vegas feuerte auch auf Benzintanks

Von seinem Hotelzimmer aus feuerte der Täter von Las Vegas auch auf Flugbenzintanks. © KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Der Attentäter von Las Vegas hat in seinen minutenlangen Salven auf die Besucher eines gegenüberliegenden Konzertgeländes auch absichtlich auf Tanks mit Flugzeugbenzin gefeuert. Das sagte Sheriff Joe Lombardo am Freitag in Las Vegas.