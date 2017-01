In der am Montag veröffentlichten Umfrage des Fachmagazins «kicker» votierten 33,6 Prozent für den 27-jährigen Stürmer von Borussia Dortmund. Die Plätze 2 und 3 belegten Mittelfeldspieler Emil Forsberg vom Aufsteiger RB Leipzig und Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski. Die Wahl zum besten Torhüter gewann erneut Bayerns Nationalkeeper Manuel Neuer. An der Umfrage beteiligten sich 238 Spieler der deutsche Eliteklasse.

(SDA)