Auch 50-km-Olympiasieger Legkow suspendiert

Alexander Legkow nach dem Zieleinlauf über 50 km Skating an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi © KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Nach Julia Iwanowa machen mit Olympiasieger Alexander Legkow sowie Jewgeni Below zwei weitere russische Langläufer ihre Doping-Sperren durch den Ski-Weltverband FIS öffentlich.Wie Iwanowa beteuerten auch Legkow und Below in einer Presseerklärung ihre Unschuld.