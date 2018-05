Auch Beeler/Krattiger in den Viertelfinals

Nico Beeler (links) und Marco Krattiger (rechts) glänzen in Brasilien © KEYSTONE/URS FLUEELER

Nach Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré schaffen am Viersterne-Event der Beachvolleyballer in Itapema bei Rio auch Marco Krattiger/Nico Beeler den Einzug in die Viertelfinals.