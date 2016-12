Auch Hradec Kralove bezwingt Jekaterinburg

4:05 Minuten vor Schluss entschied Richard Jarusek in Überzahl mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags zum 4:3 die Partie in der Davoser Eishalle, in der sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch geboten hatten.

Im Vorjahr war es Jekaterinburg gelungen, den missratenen Auftakt umgehend mit einem 5:1-Erfolg gegen Davos zu korrigieren. Gegen den stabilen Turnier-Debütanten aus Hradec Kralove blieb eine ähnlich spektakuläre Reaktion aus. Stattdessen verspielten die Russen zweimal einen knappen Vorteil.

Nach einer Doublette in den letzten drei Minuten des zweiten Abschnitts wähnte sich Automobilist im Osteuropa-Derby zu früh in Sicherheit. Die aktuelle Nummer der tschechischen Extraliga demonstrierte beim ersten Auftritt im Bündnerland eine Spur mehr Leidenschaft als der höher eingestufte Kontrahent. In den Fokus rückten dabei die beiden Doppel-Torschützen Roman Kukumberg und Richard Jarusek.

Während der KHL-Vertreter Jekaterinburg im zweiten Spiel die zweite Niederlage bezog und die Gruppe als Tabellenletzter abschliessen wird, kämpft Hradec Kralove am Mittwoch gegen Lugano um den Gruppensieg und damit um die direkte Qualifikation für die Halbfinals.

Mountfield Kralove – Automobilist Jekaterinburg 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

6155 Zuschauer. – SR Fonselius/Vinnerborg, Obwegeser/Wüst. – Tore: 1. (0:31) Monja (Timaschow) 0:1. 5. Jarusek (Ausschluss Schtschitow) 1:1. 25. Kukumberg (Gregorc, Bednar) 2:1. 38. Golyschew (Tortschenjuk) 2:2. 40. (39:43) Cajkovski (Wasilewski/Ausschluss Dragoun) 2:3. 53. Kukumberg (Pavlas) 3:3. 56. Jarusek (Dzernis/Ausschluss Tortschenjuk) 4:3. – Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Hradovec Kralove, 7mal 2 Minuten gegen Jekaterinburg.

Mountfield Kralove: Rybar; Vydareny, Planek; Gregorc, Dietz; Stajnoch, Newton; Pavlas, Ehrhardt; Cerveny, Dzerins, Simanek; Bednar, Kukumberg, Dej; Jarusek, Dragoun, Picard; Lhotak, Kohler, Monnet.

Jekaterinburg: Sochatzki; Cajkovsky, Wasilewski; Timaschow, Turbin; Megalinski, Schtschitow; Schurawljow, Kivisto; Buchtele, Tschistow, Ticar; Monja, Tortschenjuk, Tschessalin; Simakow, Gubin, Golyschew; Iwaschow, Mingalejew, Wolkow.

Bemerkungen: Jekaterinburg ab 60. (59:26) ohne Torhüter. 60. (59:40) Timeout von Mountfield Kralove.

(SDA)