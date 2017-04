Auch Lausanne-Sport punktet im Abstiegskampf

Setzte sich mit Lausanne-Sport in Sitten durch: Taye Taiwo (rechts), hier im Duell mit Sions Carlitos © KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Neben Thun feiert auch Lausanne-Sport einen wichtigen Sieg im Kampf um den Verbleib in der Super League. Die Waadtländer gewinnen das Derby in Sitten 1:0. Zum sechsten Mal in Folge setzte sich im Duell der Westschweizer Teams die Auswärtsmannschaft durch.