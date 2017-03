Novak Djokovic ist in Miami/Key Biscayne nicht am Start © KEYSTONE/EPA/DANIEL MURPHY

Nach der Weltnummer 1 Andy Murray sagt auch der Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic seine Teilnahme am unmittelbar bevorstehenden ATP-1000-Turnier in Miami verletzungsbedingt ab.Wie Murray macht Djokovic eine Verletzung am rechten Ellbogen zu schaffen.