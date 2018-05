Paraguay verlegt Botschaft in Israel nach Jerusalem

Nach den USA und Guatemala hat auch Paraguay seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegt. Der Präsident des südamerikanischen Landes, Horacio Cartes (links), und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nahmen an der Eröffnungszeremonie am Montag teil. © Keystone/EPA/SEBASTIAN SCHEINER / POOL

Nach den USA und Guatemala hat am Montag als drittes Land auch Paraguay seine Botschaft in Jerusalem eröffnet. Präsident Horacio Cartes nahm zusammen mit Israels Staatschef Benjamin Netanyahu an der feierlichen Eröffnung der diplomatischen Vertretung teil.