Auch Watford und Hull scheiden im FA-Cup aus

Schied mit Watford gegen Millwall aus: Younes Kaboul (im gelben Trikot, im Rededuell mit Lee Gregory) © KEYSTONE/AP PA/JOHN WALTON

Nach Liverpool am Samstag scheiden in den Viertrunden-Spielen des FA-Cups weitere Premier-League-Vereine gegen Unterklassige aus. Am Sonntag scheitern Watford und Hull City.