Auf das Radio anstatt auf die Strasse geschaut

Es braucht nur wenig, dass ein Unfall passiert: Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr am Samstagnachmittag auf der A13 Richtung Haag. Vor ihm lenkte eine 74-jährige Frau ihr Auto, hatte jedoch eine geringere Geschwindigkeit als der 20-Jährige, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Gemäss seinen Angaben bediente der Junglenker das Autoradio und als er seinen Blick wieder auf die Strasse richtete, hatte sich der Abstand zum vorderen Auto stark verringert. Der Mann versuchte die Kollision mit einem Ausweichmanöver zu verhindern, verlor dabei aber die Kontrolle prallte gegen das vordere Auto und anschliessend gegen die Mittelleitplanke.

Stau wegen Gaffern

Auch die 74-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Auto und es prallte ebenfalls gegen die Mittelleitplanke. Anschliessend konnte sie ihr Auto auf dem Pannenstreifen zum Stillstand bringen.

Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt, an den Autos und der Strasse entstand jedoch ein Sachschaden von knapp 30‘000 Franken. Aufgrund des Unfalls kam es in beiden Richtungen der Autobahn A13 zu Verkehrsbehinderungen. In der Gegenrichtung anfänglich wegen Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn, danach hauptsächlich wegen neugierigen Fahrzeuglenkern.

(agm)