«Aufgrund der positiven Schnee- und Wetterprognosen öffnen wir am kommenden Wochenende nochmals ausserfahrplanmässig den Chäserrug für den Ski- und Winterwanderbetrieb», heisst es auf der Facebookseite des Chäserruggs. Die Skitickets seien zu reduzierten Preisen erhältlich.

Der Skilift auf den Chäserrugg werde am Wochenende wieder in Betrieb genommen. Wer schon eher in Frühlingsstimmung ist, kann das gute Wetter auch nutzen, um wandern zu gehen. Auch die Winterwanderwege seien offen.

(abl)