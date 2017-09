Zwei Unfälle mit sieben Autos: Beim Tunnel Plazzas auf der A13 kam es am Samstag zu zwei Auffahrunfällen gleichzeitig. © Kapo GR

Beim Tunnel Plazzas auf der A13 bei Bonaduz kam es am Samstag gleichzeitig zu zwei Auffahrunfällen: Einer ereignete sich am Nordportal, der andere am Südportal. Sieben Fahrzeuge waren involviert.