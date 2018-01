Auf diese Werbung darfst du «brünzle»

Verantwortlich für die aussergewöhnliche Kampagne ist die preisgekrönte Stockholmer Werbeagentur Åkestam Holst. Unter dem Motto «Auf diese Anzeige zu pinkeln, könnte dein Leben verändern» erhalten Frauen, die in einer Filiale des Möbelhauses Ikea eine positive «Werbung» vorzeigen können, Rabatt auf das Babybett «Sundvik».

Ikea wants you to pee on this ad and if you’re pregnant, it'll give you a discount on a crib https://t.co/S1A63Z7ULj pic.twitter.com/AYe1MGrNex #print #PIDW2018 @Adweek

— Michael Chase (@chasethisnow) January 9, 2018