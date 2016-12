Auf Drogen und Alkohol im Zaun gelandet

Der Fahrer dieses Autos war unter Drogen- und Alkoholeinfluss. © Kapo SG

Mitten in der Nacht fährt ein 22-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit seinem Auto und einem Beifahrer in einen Zaun in Widnau. Und das nicht einfach «es bitzeli». Rund 15 Meter des Zauns werden beschädigt. Am Auto entstand Totalschaden. Verletzt wurden die beiden nicht.