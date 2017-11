Auf Rehjagd mitten in der Stadt

Während St.Gallen noch im Tiefschlaf steckt, sind die Stadtjäger schon lange wach. Es wird noch schnell die Aufstellung gemacht. Die Jagdhunde sind auch schon bereit, sie wissen was zu tun ist. Die Jagd im Stadtgebiet ist eine heikle Angelegenheit, sagt Peter Weigelt, Jagdleiter in Schaugen-Guggeien: «Es ist immer heikel, wenn Wildtiere und die Zivilisation aufeinander treffen. Auf der Strasse kann es Unfälle geben oder es kann zu Zwischenfällen in den Wäldern oder der Landwirtschaft kommen. Wir versuchen diese Schnittstellen zu managen.»

«Trage dicke Unterwäsche»

21 Rehe müssen dieses Jahr abgeschossen werden. 17 Rehe haben sie schon, jetzt fehlen noch vier. Die Jäger gehen auf die Pirsch, stationieren sich auf den Hochsitzen und warten. Wenn es hell wird, haben sie die filigrane Aufgabe das Wild zwischen Jogger und Biker zu schiessen. Das Wohngebiet ist gerade einmal 300 Meter entfernt. «Weil es regnet, verkriechen sich die Tiere», sagt der St.Galler Jäger André Mätzener. Die Temperaturen sind nahe dem Gefrierpunkt. Wichtig, sich entsprechend anzuziehen: «Also ich habe dicke Unterwäche an», sagt André Mätzener schmunzelnd, dies sei wichtig. Trotz der warmen Kleidung sieht er an jenem Morgen keine Rehe.

«Wenn Hündeler auftauchen, haben wir keine Chance»

Etwas mehr Glück hatte Christoph Martin. Er sag eine Rehgeiss mit zwei Kitzen. Weil es aber stark regnete, sind sie relativ schnell wieder verschwunden. «Sobald die Hündeler auftauchen, haben wir keine Chance mehr. Die Tiere kommen nicht mehr heraus.»

Es ist sehr schwierig als Stadtjäger erfolgreich zu sein. An jenem Morgen wurden keine Rehe geschossen. Dennoch müssen die Tiere auch in der Stadt reguliert werden. Die Jäger kennen jeden Quadratkilometer, dennoch brauchen sie für die 17 Rehe eine gewisse Zeit. Das Laub mache das anpirschen nicht gerade einfacher. Die Laune bleibt trotzdem gut, es bleibt schliesslich noch Zeit, die restlichen vier Tiere zu jagen.



(Tobias Lenherr/abl)