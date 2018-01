Tobias Kalmbach ist Polizeiobermeister auf dem Polizeipräsidium Tuttlingen in Baden-Württemberg. Aktuell weilt der 26-Jährige jedoch nicht in seiner süddeutschen Heimat, sondern in Herisau. Während zwei Wochen unterstützt Tobias Kalmbach seine Kollegen von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden und schaut ihnen über die Schulter – das alles tut er in seiner Deutschen Dienstuniform.

TVO-Reporter Dominik Zulian hat den Austausch-Polizisten begleitet:

(red.)