Auffahrkollision bei Rodel-Abfahrt

Eigentlich ein ganz normaler Tag auf der Rodelbahn in Jakobsbad: Eine Gruppe fuhr am Dienstagmittag in Zweier-Bobs talwärts. Doch während der Abfahrt hielt ein Bob mit zwei Frauen (36,und 48 Jahre) auf der Streck an. Das nachfolgende Bob-Zweierteam wurde von diesem Fahrmanöver überrascht und stiess mit dem vorderen Gefährt zusammen. Beide Frauen im stillstehenden Bob wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt.

«Warum die beiden anhielten ist gänzlich unklar», sagt Paul Broger, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. Eine Frau wurde mit einem Rega-Helikiopter ins Kantonsspital St. Gallen überflogen und die andere mit einem Rettungsfahrzeug ins Kantonsspital Herisau überführt. Die Bob-Bahn musste nicht gesperrt werden, wie Broger mitteilt.

(red.)