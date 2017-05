Auffahrts-Stau geht los

Auffahrt steht bevor und ganz viele Leute wollen offensichtlich verreisen. Deshalb staut es an diversen Orten im FM1-Land. Den grössten Stau verursachen zwei Unfälle auf der A1 bei der Ausfahrt Wil. Ein Auto mit einem Wohnwagen als Anhänger überschlug sich. Das Auto steht auf dem Kopf, das Wohnmobil auf der Seite. Verletzt wurde niemand. In Folge des Unfalls gab es einen weiteren Auffahrunfall bei dem zwei Autos kollidierten. Auch bei diesem Unfall wurde niemand verletzt.

Die beiden Unfälle führen zu einem Stau von rund drei Stunden. Die Normalspur und der Pannenstreifen sind gesperrt. Die Überholspur ist frei.

Auch auf der Hauptstrasse von Widnau in Richtung Diepoldsau auf der Höhe der Autobahnausfahrt staut es. Hier muss man rund 15 Minuten mehr Zeit einberechnen. Grund für den Zeitverlust ist ein höheres Verkehrsaufkommen.

Von Wil Richtung St.Gallen gab es auf der Höhe der Autobahnausfahrt St.Gallen-Winkeln eine Unfall. Dieser führt dazu, dass es im Moment staut. Der Zeitverlust beträgt rund 20 Minuten. Auch in die andere Richtung gab es einen Unfall. Bei der Ausfahrt Wil in Richtung Zürich verunfallte ein Wohnwagen und es gab einen Folgeunfall. Laut Polizei muss mit Zeitverzögerungen gerechnet werden.

Besonders viel rot zeigt der Verkehrsradar an den Grenzübergängen zu Österreich. Sowohl in Au als auch in Diepoldsau und Kriessern staut es. Wartezeit: Bis zu 20 Minuten.

Dass viele in den Süden wollen merkt man besonders auf der A13. Es staut von Chur in Richtung Bellinzona und von Gurtnellen in Richtung Göschenen.

15 Minuten länger braucht man auch zwischen Kempraten und Rapperswil. Dies weil es auch dort ein hohes Verkehrsaufkommen gibt.

Die aktuelle Verkehrsübersicht gibt es jederzeit hier.

(red.)