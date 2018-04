An der Karambolage beteiligt waren drei Autos, zwei Lieferwagen und ein Motorrad, wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die verletzte Lenkerin hatte im hintersten Auto gesessen. Alle anderen am Unfall Beteiligen blieben unverletzt. Die Kollision führte zu Verkehrsbehinderungen.

(SDA)