Aufmerksame Nachbarn löschen Brand

Der Brand brach in der Nacht auf Mittwoch in einem Holzschuppen in Hohenems aus. Aslybewerber, die in der Nachbarschaft wohnen, bemerkten den Brand. Sie besorgten sich alle möglichen Feuerlöscher aus der Flüchtlingsunterkunft, nahmen sie zum Brandort und begannen, das Feuer zu löschen. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen der Asylbewerber konnte verhindert werden, dass das Feuer auf angrenzende Wohnhäuser übergriff.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

(red.)