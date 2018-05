Aufsteiger Österreich und Südkorea weiter sieglos

Österreich, das zum Auftakt der Schweiz einen Punkt abgerungen hatte (2:3 nach Verlängerung), verlor gegen die Slowakei nach einem harten Kampf mit 2:4. Der NHL-Profi Michael Raffl debütierte zwar mit einem Assist, aber auch der Stürmer der Philadelphia Flyers vermochte die dritte Niederlage nicht zu verhindern.

Während in der Gruppe A im Kampf gegen den Abstieg alles auf ein Duell zwischen Österreich und Weissrussland hinausläuft, scheint in der Gruppe B Südkorea als Wiederabsteiger gesetzt. Die bereits an den Olympischen Spielen in Pyeongchang überforderten Asiaten blieben auch beim 0:5 gegen Lettland chancenlos. Nach drei Partien weisen sie ein Torverhältnis von 1:23 aus.

Für Lettland traf unter anderen auch Ronalds Kenins (zum 2:0) von den ZSC Lions. Luganos Torhüter Elvis Merzlikins feierte derweil beim zweiten Sieg der Letten an diesem Turnier seinen ersten Shutout.

(SDA)