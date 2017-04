Die Festzelte waren auch am Samstagabend gut gefüllt mit motivierten Partyleuten. Ein Treffpunkt für Tanzfreudige und alle, die Bekannte und Freunde treffen mochten. Und doch werden vom 3. bis 7.Mai noch viel mehr Besucherinnen und Besucher kommen, als an diesen beiden Abenden. Die Rhema wird an ihrem Messetagen einiges zu bieten haben – für Messebesucher genauso wie für das Partyvolk.

