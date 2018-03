Präsidentschaftswahl in Ägypten mit vorbestimmtem Ausgang

Er ist der starke Mann in Ägypten: Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Bei der am Montag gestarteten dreitägigen Präsidentschaftswahl gilt der Amtsinhaber als haushoher Favorit. © Keystone/AP Pool Reuters/CHARLES PLATIAU

In Ägypten hat am Montag die Präsidentschaftswahl begonnen. Gross ist die Auswahl nicht: Nur zwei Kandidaten treten an, und von denen gilt einer als gesetzt: Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi, der seinen islamistischen Vorgänger mit Militärmacht gestürzt hatte.