Auftritt der Patrouille Suisse in Bildern

Bei der siebten Ausgabe der Arbon Classics lag der Schwerpunkt auf der Luftfahrt. So konnten die Besucherinnen und Besucher der Mobilitätsmesse vom Flugplatz Altenrhein aus einen Rundflug mit einem Oldtimer-Flugzeug starten und die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse miterleben.

@patrsuisse finale grande over Arbon. Thank you for your performance – have a save flight home to your home base. Hope to see you again over Lake Constance. #patrouillesuisse pic.twitter.com/rWTWlHPNFE

— Chris&Zak (@Bunkerhunter) May 5, 2018