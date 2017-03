Auftritt von AKP-Politiker nach Opfikon ZH verlegt

Nachdem seine geplante Veranstaltung in Spreitenbach AG abgesagt wurde, ist ein türkischer AKP-Politiker auf Opfikon ZH ausgewichen. Ob der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu am Wochenende in der Schweiz auftreten wird, ist noch offen. Im Bild die türkische Botschaft in Bern. (Archiv) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER