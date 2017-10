Augsburg verschärft Krise in Bremen

Bremen bleibt damit mit fünf Punkten Tabellenvorletzter. Zweimal Michael Gregoritsch (40./61.) und per Foulpenalty Alfred Finnbogason (45.) erzielten die Tore für Augsburg. Das Team des Schweizer Torhüters Marwin Hitz rückte auf Platz 9 vor.

Werders Bilanz ist verheerend. Der vierfache Meister hat saisonübergreifend dreizehn Partien in Serie nicht gewonnen und in dieser Saison erst drei Tore erzielt. Das ist ein negativer Ligarekord. Der bislang letzte Bundesligasieg der Hanseaten war am 29. April – genau vor einem halben Jahr.

Werder Bremen – Augsburg 0:3 (0:2). – Tore: 40. Gregoritsch 0:1. 45. Finnbogason (Foulpenalty) 0:2. – Bemerkungen: Werder Bremen ohne Garcia (Ersatz). Augsburg mit Hitz.

Freitag: Mainz 05 – Eintracht Frankfurt 1:1. – Samstag: Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 1:3. Hertha Berlin – Hamburger SV 2:1. Schalke 04 – Wolfsburg 1:1. Bayer Leverkusen – 1. FC Köln 2:1. Hannover 96 – Borussia Dortmund 4:2. Bayern München – RB Leipzig 2:0.

Rangliste: 1. Bayern München 10/23 (24:7). 2. Borussia Dortmund 10/20 (27:11). 3. RB Leipzig 10/19 (16:12). 4. Hannover 96 10/18 (14:9). 5. Schalke 04 10/17 (13:10). 6. Borussia Mönchengladbach 10/17 (16:18). 7. Hoffenheim 10/16 (17:14). 8. Bayer Leverkusen 10/15 (22:15). 9. Augsburg 10/15 (15:10). 10. Eintracht Frankfurt 10/15 (11:10). 11. Hertha Berlin 10/13 (11:12). 12. Mainz 05 10/11 (11:16). 13. VfB Stuttgart 9/10 (6:11). 14. Wolfsburg 10/10 (10:13). 15. SC Freiburg 9/8 (6:17). 16. Hamburger SV 10/7 (7:17). 17. Werder Bremen 10/5 (3:12). 18. 1. FC Köln 10/2 (4:19).

