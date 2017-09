Aung San Suu Kyi sagt Reise nach New York ab

In der Realpolitik angekommen: Das Ansehen der Friedensnobelpreisträgerin verblasst, weil sich Suu Kyi nicht zur Gewalt in Westmyanmar äussert. Die UNO spricht bereits von «ethnischer Säuberung» gegen die Rohingya. (Archiv) © KEYSTONE/AP/Gemunu Amarasinghe

Die faktische Regierungschefin Myanmars, Aung San Suu Kyi, reist nicht wie geplant Mitte September zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung nach New York. Dies teilte ein Regierungssprecher in dem südostasiatischen Land am Mittwoch ohne Angabe von Gründen mit.