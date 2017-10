Neues Zuhause für aus Aleppo geretteten Tiger

Zwei im Juli aus einem verwaisten Zoo in Aleppo gerettete, traumatisierte Tiger bekommen in den Niederlanden ein neues Zuhause. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/EMRAH GUREL

Zwei aus einem Zoo im syrischen Aleppo gerettete Tiger werden in einem Tierasyl für Wildkatzen im niederländischen Nijeberkoop eine neue Heimat finden. Das Geschwisterpaar Sultan und Sajeeda soll am Montag aus Jordanien in den Niederlanden eintreffen.