Aus Film «Sternenberg» bekanntes Gasthaus durch Feuer zerstört

Das Gasthaus "Sternen", das im Schweizer Spielfilm "Sternenberg" mit Mathias Gnädinger als Kulisse diente, brannte in der Nacht auf Montag vollständig aus. (Archivbild) © Keystone/Hotz/Bruno Hotz

In Sternenberg im Zürcher Oberland ist das Gasthaus «Sternen» in der Nacht auf Montag in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde beim Brand niemand, der Sachschaden ist enorm.