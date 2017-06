Aus für Parkhaus Schibenertor

Offenbar ist der Investorengemeinschaft die Geduld ausgegangen. Sie zieht ihren Rekurs gegen den abgelehnten Bauentscheid der Stadt St.Gallen zurück und verzichtet auf den Bau des umstrittenen Parkhaus Schibenertor.

Die Partner der Investorengruppe, CityParking, Acrevis Bank, Brauerei Schützengarten und Helivetia Versicherungen – seien zum Schluss gekommen, «dass die wirtschaftliche Tragbarkeit des Projekts und die notwendige Akzeptanz der Öffentlichkeit nicht mehr gegeben sind», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Für die Helvetia Versicherungen kommt dazu, dass die Verzögerung die Nutzung der Liegenschaft Union beim Blumenmarkt zu sehr einschränkt. Zusammen mit der Stadt soll nun geklärt werden, ob hier die neue Stadtbibliothek entstehen könnte. Diese befindet sich zurzeit in einem Provisorium beim Bahnhof.

Bibliothek statt Parkhaus, das ist mal eine Ansage! – Helvetia beerdigt Tiefgarage Schibenertor in St.Gallen: https://t.co/s0wmESwNh6 — Marcel Baur (@marcel_baur) June 19, 2017

Verzetteltes Bibliotheken-Angebot

Derzeit ist die Kantons- und Stadtbibliothek auf drei Standorte in der Stadt St.Gallen verteilt. Die Bibliothek in der Hauptpost befindet sich am Bahnhof, die beiden weiteren Bibliothek stehen in der Notker- und der Katharinenstrasse. Nutzer müssen zwischen den Standorten hin- und herpendeln, schreibt der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung.

In Zukunft soll der St.Galler Bevölkerung ein zeitgemässes Bibliotheksangebot an einem zentralen Standort zur Verfügung stehen. Ausserdem sollen die Platzproblem, die zurzeit vorherrschen, gelöst werden. Dafür wird der Standort im Geschäftshaus Union, das im Besitz der Helvetia Versicherungen ist, in den kommenden Monaten geprüft.