Aus Geiselhaft freigelassene Familie wieder in Kanada

Joshua Boyle und seine Familie sind zurück in der Heimat Kanada. Die Familie war 2012 in Afghanistan entführt und danach in Pakistan als Geiseln festgehalten worden. © Keystone/AP The Canadian Press/NATHAN DENETTE

Die aus jahrelanger Geiselhaft in Pakistan freigelassene Familie Boyle ist in Kanada eingetroffen. Der Kanadier Joshua Boyle und seine Frau, die US-Bürgerin Caitlan Coleman, sowie ihre drei Kinder landeten am Freitagabend (Ortszeit) in Toronto.