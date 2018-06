Aus See-Gaster soll Zürichsee-Linth werden

«Zürichsee-Linth hat viel mehr mit der Region und den Einwohnern zu tun als See-Gaster», sagt der St.Galler CVP-Kantonsrat Peter Göldi. Aus diesem Grund will er den Namen des Wahlkreises offiziell ändern lassen. Viele Bewohner der Region würden sich ohnehin eher mit «Zürichsee» identifizieren, als mit «Gaster», meint Göldi.

Beim St.Galler Regierungsrat kommt das Ansinnen schlecht an. So eine Absicht hätte eine Verfassungsänderung zur Folge und das gehe zu weit, meint Martin Klöti, Regierungsrat und Vorsteher des Departements des Innern: «Eine verfassungsmässige Namensänderung wäre nur möglich, indem man eine Volksabstimmung durchführt», sagt Klöti. Die Regierung sei daher zum Schluss gekommen, dass man einen solchen Aufwand nur wegen einer Namensänderung nicht betreiben will. Sie hat das Projekt bachab geschickt.

